Braccio incastrato nell'impastatrice, pizzaiolo in gravi condizioni

Un pizzaiolo di 60 anni è rimasto ferito, nella tarda mattinata di venerdì, in un incidente sul lavoro. È accaduto in una pizzeria di via Monte Grappa, a Lonato del Garda. Per cause in corso di accertamento, il 60enne avrebbe infilato la mano nella macchina impastatrice, che era in funzione, e l'intero braccio sarebbe rimasto incastrato nel macchinario. Lunghe e delicate le operazioni per liberare l'arto, che hanno impegnato i sanitari e i vigili per oltre un'ora.

L'allarme è scattato verso le 11: sul posto son state inviate - in codice rosso- due ambulanze, mentre da Verona si è alzato in volo l'elisoccorso. Il 60enne avrebbe riportato gravi traumi, ma non avrebbe mai perso conoscenza e non sarebbe in pericolo di vita: dopo le prime cure, è stato trasferito - a bordo dell'elisoccorso - all'ospedale Borgo Trento di Verona.

La dinamica di quanto successo all'interno della pizzeria è al vaglio dei carabinieri di Desenzano e dei tecnici dello Psal (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) di Ats , intervenuti insieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco di Castiglione delle Stiviere.