Omicidio-suicidio nel residence di campagna: chi sono le vittime

L'ipotesi più accreditata è quella dell'omicidio-suicidio: Cristian Catalano, 49 anni, avrebbe ucciso la fidanzata – una giovane donna classe 1979 di nazionalità cinese ma che abiterebbe sul Garda – e poi si sarebbe tolto la vita tagliandosi le vene. Tutto questo all'interno di un piccolo appartamento (ma su due piani) alla Madonna della Scoperta di Lonato, proprio a fianco del santuario, in un'ampia corte dove abitano diverse famiglie (ma nessuno di loro avrebbe visto o sentito nulla): il delitto si sarebbe consumato nella notte tra Pasquetta e martedì. Nel tardo pomeriggio di martedì il ritrovamento dei cadaveri. Le indagini, affidate ai carabinieri della compagnia di Desenzano e della stazione di Lonato, sono coordinate dal pm Alessio Bernardi.

Cosa è successo

Si lavora alla ricostruzione degli ultimi attimi di vita della coppia. La donna sarebbe rimasta qualche giorno a Lonato, per passare le vacanze di Pasqua insieme a Catalano: i due si frequentavano ormai da qualche mese. Sarebbero usciti a cena, sabato sera, a Peschiera del Garda: fino a domenica la donna avrebbe mantenuto i contatti con amici e parenti. Ma sono stati proprio i suoi familiari a far scattare le indagini dei carabinieri. Martedì pomeriggio avrebbero infatti raggiunto la Madonna della Scoperta in cerca della 45enne di cui non avevano notizie ormai da più di 24 ore.

L'arrivo dei parenti

Grazie alla localizzazione dello smartphone, rimasto acceso a lungo ma senza che rispondesse nessuno, hanno trovato la casa: hanno chiesto ai vicini, individuato i proprietari, allertato il 112 non appena avvistate alcune macchie di sangue sulla porta-finestra al primo piano. All'arrivo dei militari di Lonato, la terribile scoperta: due cadaveri in un bagno di sangue, entrambi con le vene tagliate. In casa sarebbero poi stati trovati dei coltelli e altri attrezzi. L'ipotesi, come detto, è che Catalano possa aver prima ucciso la donna e poi si è tolto la vita.

Entrambe le salme sono state trasferite all'Istituto di medicina legale del Civile di Brescia. È qui che nella mattinata di giovedì saranno eseguite le autopsie. L'esame autoptico servirà a ricostruire le dinamiche e le cause del decesso. Si cerca di escludere il coinvolgimento di terze persone, ma nessuna ipotesi è ancora stata accantonata. La casa di Catalano, dove abitava in affitto, è sigillata e sotto sequestro. Il resto è silenzio.