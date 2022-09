Donna ferma l'auto per scattare una foto, lui si avvicina e le mostra i genitali

Un uomo di 38 anni è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico, dopo aver mostrato i propri genitali a una donna lungo viale Roma a Lonato del Garda.

Il fatto è avvenuto poco dopo le 20 di giovedì 22 settembre. Da quanto accertato finora, pare che la donna abbia accostato l'auto per scattare una foto. Dal viale in uscita dal centro cittadino, all'ora del crepuscolo si vede una magnifica distesa di luci sulla pianura Padana: ma – invece di godersi il momento – la vittima è stata raggiunta dal maniaco sessuale, che, dopo essersi avvicinato, si è abbassato i pantaloni mostrandole i genitali.

Pure esibizionismo, per fortuna. Si è infatti allontanato senza ulteriori molestie, mentre la donna ha chiamato il 112 per denunciare l'accaduto. Le forze dell'ordine sono già riusciti a rintracciarlo: pare che non sia la prima volta, purtroppo, che l'uomo si sia reso protagonista di simili episodi.