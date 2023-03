Spray urticante al centro commerciale: folle lite tra 4 donne

Prima la lite piuttosto animata, poi gli strattoni, infine lo spray urticante spruzzato (pare) per difendersi. È stato un pomeriggio piuttosto movimentato, quello di sabato 4 marzo, al centro commerciale "Il Leone" di Lonato del Garda: un diverbio, scoppiato per futili motivi, ha tenuto banco tra i tavoli di un bar dello shopping center.

Da una parte tre donne straniere, dall'altra una madre italiana: la situazione sarebbe degenerata in fretta e le quattro sarebbero passate dagli insulti alle vie di fatto. Spintoni e strattoni, sotto gli occhi delle tante persone presenti, poi la madre avrebbe estratto una bomboletta di spray urticante dalla borsetta per tentare di difendersi. Attimi concitati: la sostanza irritante fuoriuscita avrebbe irritato non solo le "rivali" ma anche le altre persone che si trovavano in galleria, a poca distanza. Ed è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze: sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno riportato la calma e raccolto i racconti delle quattro donne.

Tutto si è risolto nel migliore dei modi e in pochi minuti: le persone presenti hanno accusato solo lievi bruciori agli occhi e non è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118. I carabinieri hanno fatto rientro in caserma, invitando le parti (qualora lo volessero) a sporgere denuncia, mentre i clienti sono tornati a godersi il pomeriggio di shopping.