Non ha mai preso la patente: fugge a tutto gas al volante di un'Audi A4

Prima non si è fermato all'alt, poi ha pigiato sull'acceleratore di un'Audi A4 nel disperato tentativo di seminare i carabinieri. L'inseguimento da film poliziesco è andato in scena nella tarda serata di lunedì: è scattato nel centro di Lonato del Garda ed è proseguito per alcuni chilometri.

Tallonato dalla gazzella dei carabinieri del Radiomobile di Desenzano, l'uomo al volante (un 30enne marocchino di casa nel Veronese) ha poi deciso di fermare bruscamente la folle corsa e di tentare la fuga a piedi. Ma non ha avuto fortuna: raggiunto dai militari, ha provato a divincolarsi ed è nata una colluttazione. Alla fine per lui sono scattate le manette per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Non solo: si è beccato una denuncia per guida senza patente. Grazie ai successivi accertamenti, i carabinieri hanno infatti scoperto che il 30enne non aveva mai conseguito la licenza di guida. L'Audi A4 è stata invece sequestrata. E le indagini proseguono: i militari vogliono infatti capire per quale motivo l'uomo si trovasse nella nostra provincia.