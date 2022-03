Cade da un’impalcatura e batte la schiena: operaio soccorso dall’eliambulanza

Infortunio sul lavoro, nella tarda mattinata di martedì, in un cantiere di via Mantova a Lonato del Garda. Un operaio di 45 anni è caduto da un’impalcatura mentre era impegnato nei lavori di ampliamento del retail park, situato di fronte al centro commerciale 'Leone' .

Ancora da chiarire se il lavoratore - dipendente di una ditta della Bergamasca - abbia perso l’equilibrio o se la struttura abbia improvvisamente ceduto: sono in corso gli accertamenti degli ispettori di Ats e dei carabinieri di Desenzano.

La chiamata ai soccorsi è scattata verso le 12.30: inizialmente per l’operaio si è temuto il peggio e sul posto sono state inviate due ambulanze in codice rosso mentre dal Civile Brescia si è alzata in volo l’eliambulanza. All’arrivo dei sanitari l’allarme è per fortuna rientrato: il 45enne non avrebbe mai perso conoscenza e le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Avrebbe riportato numerosi traumi alla schiena: dopo le prime cure, è stato trasferito in elisoccorso al Civile di Brescia, dov'è poi stato ricoverato in codice giallo.