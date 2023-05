Follia in paese: gomme tagliate a 50 auto parcheggiate in strada

Atto vandalico o rappresaglia? Ci s’interroga a Lonato (e non solo) su quanto accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì: all’alba decine di residenti della zona compresa tra il parco Paola di Rosa e il parco delle Pozze - lungo le vie Capri, La famiglia e Osvaldo Ughi - si sono trovati con le gomme della propria auto tagliate, squarciate probabilmente con una lama. Chi una o due gomme, chi addirittura tutte e quattro: l’accaduto è stato subito denunciato alle forze dell’ordine - indagano i Carabinieri, con il supporto della Polizia Locale - e per tutta mattina c’è stato l'immancabile viavai del carro attrezzi.

Le indagini

Sarebbero almeno 50 le vetture con gli pneumatici forati: auto di ogni forma e misura, di tutte le età, dunque senza un preciso filo conduttore se non la perversa logica di danneggiarle tutte. Nessuno avrebbe visto nulla, almeno per ora: in zona non sono presenti nemmeno le telecamere di videosorveglianza.

Raccolte le denunce, le indagini proseguono: come detto prende piede l’ipotesi di un raid legato a una qualche ritorsione o rappresaglia, ma non si può escludere il clamoroso atto vandalico. Di certo una cosa del genere, almeno di questa portata, in paese non era mai successa prima.