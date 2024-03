Senza benzina, auto si ferma dentro la galleria: code in tangenziale

La sua auto si è fermata in mezzo alla galleria di Lonato della tangenziale Sud, bloccando di fatto il traffico in direzione della città. Un guasto al motore? No, era rimasto a secco di gasolio. A quanto pare, l’uomo ha fatto male i conti e il carburante si è esaurito proprio mentre il veicolo era all’interno del tunnel. Immediata la segnalazione e l’intervento di una pattuglia dei carabinieri, per evitare che la macchina venisse travolto dagli altri mezzi e per regolare il traffico.

È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 6 marzo: inevitabili i disagi per la viabilità, già piuttosto sostenuta, visto l’orario di punta. Rallentamenti e code si sono però smaltiti in breve tempo: scortato fino alla prima area di servizio, l’uomo ha potuto riempire il serbatoio liberando così la carreggiata e la galleria.

Un episodio simile si era verificato nelle scorse settimane lungo la Statale 42 del Tonale, la tangenziale che attraversa la Valcamonica: in qual caso, l’automobilista aveva addirittura abbandonato la macchina in mezzo alla carreggiata per dirigersi a piedi verso l'area di servizio e, in seguito, fare ritorno alla sua auto con due taniche colme di benzina tra le mani.