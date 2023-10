Raffica di furti fuori da un ristorante: i ladri spaccano i finestrini e ‘ripuliscono’ camion e furgoni

Ammonterebbe a 4 mila euro il valore della refurtiva trafugata da un furgone in sosta fuori dal ristorante New Horizon di Lonato del Garda: è qui che venerdì 6 ottobre, mentre un giardiniere stava pranzando, ignoti ladri hanno mandato in frantumi i finestrini del suo camioncino e l’hanno svuotato del prezioso contenuto, in particolare attrezzature. Nessuno si sarebbe accorto di nulla: solo al termine della pausa pranzo l’operaio ha realizzato di essere stato derubato.

Un boccone amaro, amarissimo da digerire sia per il lavoratore che per il ristoratore: quello di venerdì sarebbe solo l’ultimo di una raffica di furti fotocopia avvenuti nei pressi del locale di via Mancino: stando a quanto riferito dal titolare, sarebbe il quinto nel giro di un mese. I malviventi entrano in azione sempre alla stessa ora, quando il ristorante è affollato di artigiani e operai per la pausa pranzo: dopo aver mandato in frantumi i finestrini, arraffano le attrezzature costose. "Le forze dell’ordine sono state avvisate già diverse volte - tuona amareggiato il ristoratore - ma non ho mai visto nessuno passare a fare dei controlli".

Un furto analogo si è verificato sabato 16 settembre al parcheggio della Rocca di Lonato: in quel caso nel mirino dei ladri era finita l’auto di un imprenditore cinematografico del paese. Mentre l’uomo faceva alcune riprese per una serie televisiva, i malviventi gli hanno erano spaccato i finestrini rubando attrezzature del valore di circa 6300 euro: "si sono portati via i sogni, il mio lavoro,e anche una scheda di memoria con alcune foto di famiglia e della mia nipotina", spiega, con il cuore a pezzi, l’imprenditore.