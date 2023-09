Giovane mamma morta nel sonno, il paese in lutto per l'ultimo saluto

Lonato si prepara a dare l'ultimo, straziante saluto a Laura Rizzi, morta improvvisamente all'età di 50 anni nella notte tra giovedì 31 agosto e venerdì 1° settembre. La donna era titolare de "La Cavallina", agriturismo e parco acquatico situato nella frazione di San Tomaso. È stata trovata senza vita nel suo letto dopo l'allarme lanciato dai familiari, stroncata da un malore improvviso mentre dormiva.



"Mi sembra impossibile, eravamo insieme a scherzare fino all'ultimo giorno di piscina. La sua presenza si sentirà sempre"; "Un abbraccio Ivan, a te e a tutta la famiglia! Siate forti"; "Ciao Laura, prima o poi ci ritroveremo a ridere e a scherzare in piscina. Non ti preoccupare, ti cercherò lassù". Sono centinaia i messaggi di cordoglio apparsi negli ultimi giorni sui social (e non solo). L'improvvisa scomparsa ha infatti sconvolto l'intero paese: Laura era una persona molto stimata e un volto noto, così come è nota la struttura ricettiva che gestiva insieme al fratello; da decenni, il ristorante è una meta fissa per feste e matrimoni, mentre lo storico acquapark – ampliatosi nel corso degli anni – in estate è da sempre un luogo del cuore non solo per giovani e famiglie, ma anche per i grest parrocchiali e per gli amanti dei corsi di ginnastica.

I funerali saranno celebrati giovedì 7 settembre, alle 17.15, nella Basilica di San Giovanni Battista: il corteo partirà dall'abitazione di via San Tomaso 24 un quarto d'ora prima. Al termine della messa esequiale, il feretro verrà poi accompagnato al cimitero locale.



Laura Rizzi lascia nel dolore il marito Livio, i figli Cristian e Gaia, la mamma Adele, il papà Franco, il fratello Ivan, la suocera Marisa e il suocero Sandro. Alle 19 di domani, mercoledì 6 settembre, sarà recitata la veglia di preghiera.