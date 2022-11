Malore improvviso: tutto il paese piange il suo medico di base

Lutto a Lonato del Garda per la scomparsa del dottor Antonio Demoro, storico medico di base scomparso all'età di 74 anni a seguito di un improvviso malore.

Il dottor Demoro era un volto noto della comunità lonatese, così come la sua famiglia: le figlie, cresciute frequentando l'oratorio di Via Antiche Mura, e l'ex moglie, maestra elementare. Aveva iniziato ad esercitare la professione nel suo studio privato, situato in una traversa di via De Gasperi, spostandosi poi – insieme agli atri medici di famiglia – nel Poliambulatorio San Giovanni Battista, inaugurato nel 2001 sopra il centro commerciale "La rocca".

Il dottor Demoro lascia nel dolore le figlie Sara e Cristina con la mamma Daniela, i genitori Michele e Gianmarco, la sorella Anna e gli amati nipotini Anita ed Elia. I funerali saranno celebrati nella Basilica alle 10 di sabato 12 novembre, partendo alle 9.50 dalla Chiesa della Disciplina. Al termine della messa esequiale, il corteo proseguirà per il cimitero del capoluogo.

Venerdì alle 17.30 si terrà il santo rosario. La camera ardente resterà aperta giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30. Sabato, giorno del funerale, a partire dalle 9.