Ristorante si finge associazione sportiva: 7 lavoratori in nero e super incassi

Lo scorso fine settimana, a Lonato del Garda, è stata individuata un'associazione sportiva dilettantistica che, invece, operava come un vero e proprio ristorante. La scoperta è avvenuta grazie a un controllo congiunto dei militari del comando provinciale della Finanza e del funzionari dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brescia. Nel locale è stata accertata la presenza di sette lavoratori in nero ed è stata disposta l'immediata sospensione dell'attività imprenditoriale.



La verifica è stata avviata a seguito di un'analisi di rischio effettuata dalle Fiamme Gialle e dagli ispettori. A finire nei guai un'associazione sportiva recentemente costituita per la promozione della danza e del ballo. Come scritto in apertura, sono sette le persone trovate all'opera senza regolare contratto, tra cui cuochi, barman e camerieri: tutti figuravano sulla carta come soci volontari, mentre gli accertamenti sul posto hanno dimostrato il loro ruolo di semplici dipendenti.



È stata inoltre accertata l'assenza di tutti gli elementi caratteristici dell'associazione sportiva, in quanto la presunta ASD aveva quale unico scopo quello di gestire il ristorante (attivo da circa due mesi). Insomma, una situazione senza giustificazione alcuna a livello legale. Oltre alla sospensione dell'attività, è scattata una sanzione amministrativa di 5.000 euro, nonché l'obbligo per il titolare di assumere i lavoratori che – fino a quel momento – erano privi di qualsiasi tutela.

Il controllo fiscale, tutt'ora in corso, sarà finalizzato a ricostruire il volume d'affari. Dai primi riscontri, risulta che il locale riusciva a ospitare fino a 100 clienti a serata, con incassi superiori anche ai 3mila euro: "Fenomeni come questo – commentano i finanzieri – costituiscono un danno per l'intero sistema economico, anche perché indirettamente sottraggono risorse all'erario, minano gli interessi dei lavoratori, spesso sfruttati, e agevolano una competizione sleale a sfavore delle imprese sane".