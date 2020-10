Norme anti-Covid inesistenti: in 180 nel capannone per la festa di battesimo

Festa abusiva in un capannone di Via Molini a Lonato del Garda: come scrive Bresciaoggi, circa 180 persone tra adulti e bambini si sarebbero radunati per celebrare un battesimo, senza rispettare le dovute norme anti-contagio ma soprattutto senza aver alcun permesso o autorizzazione. Niente licenza di somministrazione di alimenti e bevande, nessuna comunicazione al Comune: lo stesso capannone sarebbe stato sprovvisto di autorizzazioni in materia urbanistica e igienico-sanitaria.

Il blitz coordinato di Carabinieri e Polizia Locale

Sabato sera il blitz (coordinato) di Carabinieri e Polizia Locale, a seguito della segnalazione di alcuni residenti: intorno alle 23 le forze dell'ordine hanno fatto irruzione, di fatto interrompendo subito la festa abusiva. Sarebbero già stati individuati i responsabili: ad organizzarla, così pare, una famiglia rom che abita a Brescia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il taccuino delle sanzioni potrebbe accumularsi fino a diverse migliaia di euro. Non si escludono anche degli accertamenti in ambito penale per il proprietario del capannone, che l'avrebbe pure affittato in nero, e per i familiari del bambino appena battezzato, in quanto organizzatori del raduno abusivo.