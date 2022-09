Torace schiacciato da un muletto: operaio in gravi condizioni

Infortunio sul lavoro, lunedì mattina, alla Feralpi di Lonato del Garda. Vittima un operaio di 50 anni: avrebbe riportato diversi traumi al torace, dopo essere stato schiacciato da un muletto in manovra. È accaduto verso le 8.15: i colleghi hanno dato immediatamente l'allarme e sul posto sono state inviate d'urgenza due ambulanze.

La dinamica dell'accaduto è ancora tutta da ricostruire: sul posto, per i rilievi di rito, ci sono i carabinieri di Desenzano del Garda e i tecnici dello Psal - il nucleo prevenzione e sicurezza sul lavoro - di Ats.

Stabilizzato sul posto dall'équipe medica, l'operaio è stato trasportato alla clinica Poliambulanza di Brescia a bordo di un'autolettiga: il ricovero è avvenuto in codice rosso e sono in corso gli accertamenti per escludere lesioni agli organi interni. Stando alle prime informazioni trapelate, le condizioni del 50enne sarebbero critiche.