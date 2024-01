In casa il supermarket della droga (sintetica): nei guai due giovani bresciani

Un supermarket della droga in una casa di Lonato del Garda: i carabinieri del Nucleo operativo di Zogno, al termine di un'articolata indagine, hanno sequestrato sostanze stupefacenti come cocaina, metanfetamina e soprattutto Mdphp, una nuova droga sintetica psicoattiva stimolante, oltre a denaro contante (considerato provento dell'attività di spaccio), bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi (i due indagati, 23 e 34 anni, avrebbero potuto ricavare fino a 130 dosi pronte per la vendita).

Un laboratorio della droga

I due giovani sono stati denunciati per spaccio. Nell'abitazione finita nel mirino dei militari avevano allestito un piccolo laboratorio in cui preparare la droga da piazzare sul mercato. In particolare, è stato l'acquisto della nuova droga sintetica – la Mdphp: in gergo tecnico, catinone sintetico metilendiossi-α-pirrolidinoesiofenone – tramite internet, la cui spedizione è stata intercettata dai carabinieri, a indirizzare le indagini verso i due pusher bresciani, come detto deferiti all'autorità giudiziaria.