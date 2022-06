Si accascia a terra durante la messa: attimi di paura per il parroco di paese

Tanta paura alla messa di domenica mattina nella chiesa di Campagna, frazione di Lonato del Garda: mentre celebrava la funzione, il parroco don Osvaldo Checchini si è sentito male, colto da un mancamento probabilmente scatenato dal gran caldo, dentro e fuori la chiesa.

Era da poco sceso dal pulpito, per sedersi insieme ai parrocchiani: nel rialzarsi potrebbe aver avuto un calo di pressione, ed è letteralmente crollato a terra. I presenti l'hanno subito soccorso, prima sdraiandolo e poi allertando il 112.

In pochi minuti a Campagna è arrivata l'ambulanza che lo ha trasferito in ospedale a Desenzano, per accertamenti. Niente di grave, per fortuna: dopo una notte in osservazione lunedì mattina è già rientrato a Lonato. Ora in paese lo aspettano per la prossima messa.