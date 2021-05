Lonato: assembramento senza mascherine, chiuso il Sesto Senso

È stata chiusa dai carabinieri di Lonato del Garda la discoteca Sesto Senso che, scrivono i militari, "nella giornata di domenica ospitava al suo interno circa un centinaio di avventori, ignorando ogni disposizione in materia di contenimento del Covid-19".

All’arrivo dei militari del Radiomobile di Desenzano, a cui era giunta la segnalazione dell’assembramento, i clienti stavano ballando nell’area estiva adibita a privé, tutti sprovvisti di mascherina e senza il rispetto del distanziamento, sostenuti dalla musica ad alto volume selezionata dal dj.

Sono circa una dozzina i componenti del personale identificati mentre erano al lavoro al momento del controllo. Dopo le prime operazioni di sgombero, sono state immediatamente sospese le attività.

Sono ancora in fase di identificazione tutti i restanti avventori, che sono riusciti a dileguarsi poco prima dell’arrivo dei carabinieri. Alla chiusura seguiranno le sanzioni per tutti i partecipanti e per il gestore del locale, in attesa delle valutazioni da parte della Prefettura di Brescia.