Telecamere "abusive" e alimenti mal conservati: multa da 20.000 euro per una discoteca

Fioccano multe a Ferragosto per una discoteca di Lonato del Garda: i carabinieri di Desenzano del Garda, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Brescia, hanno sanzionato il locale dopo alcuni controlli effettuati.

Il NIL ha deferito in stato di libertà il proprietario del locale, con annessa una multa da 19mila euro, in quanto la sala da ballo aveva installato delle telecamere senza autorizzazione ed omettendo l’elaborazione del documento dei rischi. Il NAS ha invece elevato una sanzione da mille euro per quanto concerne la conservazione degli alimenti.