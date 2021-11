Furti, risse, rapine e norme anti-covid: nota discoteca chiusa per 15 giorni

Nella giornata di giovedì, i carabinieri della stazione di Lonato e della Compagnia di Desenzano hanno dato esecuzione al provvedimento di chiusura nei confronti di un noto locale di Lonato, emesso dal Questore di Brescia Giovanni Signer.

Il provvedimento è arrivato al termine di un'attività di controllo del territorio ed è scattato in base all'Articolo 100 del "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", che prevede la chiusura di "un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini".

Nel caso della discoteca di Lonato, il provvedimento scaturisce sia dalle diverse violazioni alle norme anti-Covid, sia dai numerosi interventi effettuati durante l'anno dai carabinieri di Desenzano, per liti, rapine e furti avvenuti dentro il locale o nelle sue immediate adiacenze. Sulla base dei riscontri dei militari, la Questura ha così disposto la sospensione dell’attività per 15 giorni.