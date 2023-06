Macchinario avvolto dalle fiamme: attimi di paura in azienda

Le fiamme sono divampate all’improvviso, attorno all’una della notte tra domenica e lunedì, all’interno dello stabilimento Feralpi di Lonato. E per domare l’incendio, che ha interessato un macchinario oleodinamico, i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare parecchie ore: l’intervento si è concluso alle 4.30 del mattino, per fortuna senza danni per il resto del capannone o conseguenze per gli operai.

In via Pasini hanno operato due squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Brescia, con il supporto dell'autobotte: per spegnere le fiamme sono stati usati schiumogeni di ultima generazione.