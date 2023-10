Capra sgozzata, candele e sangue sui muri: in paese si teme il rito satanico

Una scena macabra ha scioccato Lonato del Garda nella mattina di mercoledì 11 ottobre, quando un passante ha fatto un lugubre ritrovamento in un'area abbandonata dell'ospedale riabilitativo Villa dei Colli. Mentre camminava nella zona dismessa, si è imbattuto nella carcassa di un animale: si trattava di una capra sgozzata, che giaceva esanime a terra. Non solo: i muri circostanti erano macchiati di schizzi di sangue e attorno c’erano alcune candele disposte in un cerchio. Questo non è il primo ritrovamento shock fatto in paese, ma è certamente uno dei più disturbanti.

Il cittadino che ha scoperto quelli che sembrano essere i resti di un rituale satanico, ha immediatamente allertato le autorità. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno condotto le indagini necessarie e provveduto alla rimozione della carcassa della capra. "Tutti gli elementi ci suggeriscono che si tratti di una celebrazione di qualche rito esoterico", hanno confermato i militari.



Adesso, l'obiettivo delle indagini è comprendere da dove provenisse la povera capra, se fosse un animale destinato al macello o se fosse ancora vivo quando è stato sgozzato. Le celebrazioni esoteriche non sono illegali, ma uccidere con crudeltà un animale costituisce un reato: chi ne è responsabile rischia una pena che va da un minimo di 4 mesi a un massimo di 2 anni di reclusione.

Come anticipato, non un ritrovamento isolato: nel marzo del 2021, erano state scovate due teste di capretto mozzate e inchiodate a un albero in un'altra zona del paese, tra il cimitero e la Rocca. Eventi macabri che inquietano la comunità locale, lasciando tante domande senza risposta.