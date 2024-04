Stroncato da un malore improvviso: morto un camionista

Avrebbe accusato un malore mentre, al volante di un tir, stava attraversando la zona industriale di via Mantova a Lonato del Garda. Il mezzo pesante avrebbe sbandato, finendo per uscire di strada e urtare alcune auto in sosta. La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata verso le 13.15 di oggi (mercoledì 17 aprile) e sul posto sono state inviate un’automedica, un’ambulanza e l'elisoccorso, atterrato nei campi adiacenti.

All’arrivo dei sanitari, il camionista di 56 anni era già privo di sensi e le sue condizioni sono immediatamente apparse disperate: è stato rianimato a lungo, ma il suo cuore non ha più ripreso a battere. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Lonato del Garda per gli accertamenti e i rilievi del caso.