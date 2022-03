Mangia e beve al bar, non paga e scappa: in paese è caccia allo scroccone

Sul lago di Garda è caccia grossa allo scroccone di Lonato: è un ignoto individuo, almeno per ora, un giovane che in più occasioni avrebbe fatto man bassa di consumazioni a sbafo in vari locali del paese. Tanto che i commercianti interessati, adesso, sono alquanto inviperiti: come riporta Bresciaoggi, sulla chat condivisa dall'associazione delle botteghe cittadine è partita una simbolica “caccia” all'uomo, nella speranza prima o poi di individuarlo e magari fargliela pagare, nel vero senso della parola, fino all'ultimo centesimo.

I locali dove ha già colpito

Di quanto accaduto, ovviamente, sono già stati informati anche i carabinieri. Sugli smartphone, intanto, circola anche una sfocata fotografia dello scroccone, che lo ritrae mentre si allontana a bordo di una mountain-bike. Sempre Bresciaoggi ha raccolto un primo censimento dei locali in cui il furbo avrebbe consumato senza pagare: nel lungo elenco non mancano i centralissimi bar Commercio e Marinaio, la pizzeria Da Silvano, altri locali ai Molini e nella zona artigianale e industriale.