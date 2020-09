Malore in azienda, collassa davanti ai colleghi: operaio in gravi condizioni

Si è accasciato mentre stava lavorando, sono gli occhi dei colleghi: le sue condizioni - stato alle prime informazioni trapelate - sarebbero piuttosto critiche.



L'operaio, un 49enne dipendente della Artinfer di Lonato del Garda, è stato soccorso dei sanitari del 118, sopraggiunti in via Campagna Sopra a bordo due ambulanze e dell'elisoccorso. Poi il trasferimento d'urgenza in ospedale.



Vittima, a quanto pare, di un attacco cardiaco, il 49enne è stato ricoverato in gravi condizioni al Civile di Brescia. L'Artinfer è una ditta specializzata nella produzione inferriate di sicurezza e in lavori di carpenteria medio-pesante.

