Da oggi la Lombardia è in zona arancione: cosa cambia e cosa si può fare

Il prossimo punto è fondamentale per la vitalità e la sopravvivenza di tantissime piccole aziende che non aspettavano altro. "Riapriranno negozi, parrucchieri e centri estetici", come ha detto lo stesso presidente regionale. In zona rossa non era possibile aprire, quindi si tratta di categorie di lavoratori ferme da quasi un mese. Che tradotto significa zero entrate. In zona arancione come in rossa, i negozi dei centri commerciali chiudono nel weekend.