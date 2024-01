Fleximan, l'emulazione dilaga: tagliato e abbattuto un T-Red

Fleximan, l'emulazione dilaga anche in Lombardia. Nella notte tra sabato e domenica, mentre a Guidizzolo veniva tagliato e gettato nel canale uno Speed Check, a Mapello (Bg) è stato abbattuto il palo su cui era stato posizionato un nuovo T-Red, ovvero la telecamera installata in via Gromo – in direzione della frazione Valtrighe – per dare le multe a chi passa con il rosso.

Il dispositivo non era ancora entrato in funzione. L'amministrazione comunale aveva deciso di installarlo a seguito delle numerose infrazioni rivelate allo 'stop': diversi gli automobilisti beccati a transitare a semaforo rosso, mettendo in serio pericolo la loro incolumità e (soprattutto) quella delle altre persone.