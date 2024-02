Arto schiacciato dal macchinario: operaio soccorso dall'eliambulanza

Brutto infortunio sul lavoro nel pomeriggio di ieri (lunedì 5 febbraio) nei pressi di uno stabilimento di via Caduti del Lavoro a Lograto. Vittima un operaio di 34 anni: per cause da accertare, sarebbe rimasto schiacciato sotto a un macchinario, riportando seri traumi e numerose fratture ad una gamba.

L’allarme è scattato poco dopo le 16.30: sul posto sono state inviate un’ambulanza e l’elisoccorso in codice rosso. Dopo le prime cure, il giovane lavoratore è stato trasferito al Civile di Brescia a bordo dell’elicottero del 118. Le sue condizioni sarebbero meno preoccupanti rispetto a quanto temuto in un primo momento: ha riportato serie fratture (la prognosi è di 30 giorni), ma pare che le funzionalità dell'arto non siano state compromesse.

L’esatta dinamica dell’infortunio è al vaglio dei tecnici dello Psal - prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro - di Ats e dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi del caso.