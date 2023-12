Trova il ladro in giardino e lo mette in fuga: il tentato furto all'ora di cena

Prosegue l’emergenza furti nel Bresciano. Nella serata di ieri, lunedì 4 dicembre, i ladri hanno passato al setaccio le abitazioni di Lograto, come si evince dalle numerose segnalazioni piovute sui social. Malviventi avvistati all’ora di cena in due case del paese, ma in entrambi i casi non sarebbero riusciti a mettere a segno i colpi.

Prima avrebbero provato a fare irruzione nell'abitazione di un’anziana, ma è scattato l’allarme e si sono dati alla fuga. Poco dopo le 20, si sono intrufolati in una villetta di via Zambelli: anche in questo caso il ladro, pare fosse solo uno, è stato costretto a scappare a gambe levate. Il proprietario era in casa e si è accorto della presenza del malintenzionato nel suo giardino: "Era alto, magro e aveva un cappellino da baseball in testa: appena mi ha visto è scappato verso un’auto che lo attendeva in fondo alla via", racconta l’uomo sui social. Episodi prontamente segnalati anche ai carabinieri che, nelle ultime settimane, hanno intensificato i controlli proprio per cercare di prevenire i furti in abitazione.

Furti in abitazione: Brescia terza in Lombardia

Stando alla recente classifica elaborata dal Sole 24 Ore, sulla base dei dati del ministero dell’Interno, la nostra provincia è tra quelle Lombarde in cui si denunciano più furti.

Nel 2022 sono state sporte 292,3 denunce ogni 100mila abitanti (in tutto sono 3.666): numeri più alti di quelli registrati nelle vicine Bergamo (246,34), Mantova (242) e Cremona (201), ma pure a Milano (282,07) e ben al di sopra della media italiana (213,06 denunce ogni 100 mila abitanti). Peggio del Bresciano, in Lombardia, solo Pavia con (389) e Monza e Brianza (360,62).



Stando all’indagine sulla qualità della vita, stilata come ogni anno del quotidiano economico, Brescia è sul terzo gradino del podio delle province lombarde in cui si denuncia il maggior numero di furti. Ma l’indicatore peggiore è quello dei delitti informatici: qui ha conquistato il primato a livello nazionale, con 1.776 denunce nell’anno passato, pari a 141,6 ogni 100mila abitanti.