Malore in auto: come una volontaria del soccorsi ha "riportato in vita" un imprenditore

Mentre viaggiava con il suo furgone lungo via Kennedy a Lodrino - lo abbiamo raccontato ieri - ha avuto un attacco cardiaco ed è uscito di strada, fermandosi dentro a una siepe. Se l'imprenditore valtriumplino potrà raccontare a parenti e amici ciò che gli è successo è grazie al provvidenziale intervento di una volontaria dell’associazione Valtrompia Soccorso, Renata, che, del tutto casualmente, si trovava a passare nel punto esatto dove l'uomo è uscito di strada. La storia, dal lieto fine, è raccontata oggi sulle colonne del Giornale di Brescia.

Il tutto è accaduto venerdì attorno alle 18:30, quando l'imprenditore, uscito in anticipo dal lavoro perché si sentiva poco bene, ha avuto l'arresto cardiaco. Fortunatamente il furgone sul quale viaggiava è finito in una siepe, e non contro altri veicoli. La volontaria è prontamente intervenuta, intuendo la natura del malore ha chiesto a un altro passante di andare fuori dalla farmacia a prendere il defibrillatore installato dal Comune e quando è arrivato ha praticato tre scariche sul cuore dell'imprenditore. Poco dopo il cuore è tornato a battere, e la donna ha continuato a praticare il massaggio cardiaco fino all'arrivo dell'eliambulanza decollata da Sondrio.

Ieri l'imprenditore, ricoverato al Civile, ha ripreso conoscenza, ed ha appreso dal racconto della moglie cosa gli è successo. Non appena saprà possibile, c'è da scommetterlo, non mancherà di ringraziare il Comune, che ha posizionato il defibrillatore, e la volontaria che gli ha salvato la vita.