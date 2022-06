Autobotte piena di gpl si schianta fuori strada: paura in paese

Nel pomeriggio di lunedì 27 giugno, i Vigili del Fuoco di Brescia sono intervenuti per mettere in sicurezza di un'autocisterna contenente gpl, finita fuori strada in via Genzianella a Lodrino.

Sul posto sono sopraggiunte due squadre dei pompieri con i supporti di autogrù e autobotte. É stato richiesto anche l'intervento del Nucleo NBCR di Venezia per effettuare le operazioni di travaso del gpl, conclusesi nella notte.

Oggi, in mattinata, sono proseguite le operazioni di recupero del mezzo incidentato (e già bonificato). Nessuna persona è rimasta ferita in modo grave.