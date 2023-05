Dramma a Lodrino verso le 19 di ieri, giovedì 25 maggio. Il 62enne Agostino Bettinsoli è stato colpito da un malore improvviso ed è deceduto in strada. Inutile purtroppo l'allarme lanciato dal alcuni passanti e la corsa dei sanitari del 118. In pochi minuti sono arrivate due ambulanze, mentre da Bergamo si è alzato in volo l’elisoccorso. I sanitari hanno provato a lungo a rianimare il 62enne, ma purtroppo tutti gli sforzi sono stati vani.

Bettinsoli lascia nel dolore il fratello Giacinto. L'ultimo saluto sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di Lodrino, alle 10.30 di domani, sabato 27 maggio. Il corteo funebre proseguirà poi per il cimitero del paese della Valtrompia dove il 62enne verrà sepolto.