Perde il lavoro, la casa finisce all'asta: ci abitano genitori con due giovani figli

La casa finisce all'asta ma comincia il picchetto: "Chi compra questa casa non fa un buon affare. Ci abita una famiglia difesa dall'associazione Diritti per Tutti", si legge in un cartello appeso all'ingresso. Nella giornata di lunedì erano a decine gli attivisti che hanno "accolto" i potenziali acquirenti dell'abitazione pignorata di Via Milano, a Lodetto di Rovato (presenti anche i carabinieri per motivi di ordine pubblico).

Non c'è stata tensione, ma l'occasione per raccontare la storia della famiglia Cherkaoui: padre e madre che vivono in Italia da più di 40 anni, figlio e figlia di 22 e 19 anni. La loro abitazione è stata pignorata dalla banca e messa in vendita (all'asta) dal prossimo 12 gennaio.

I motivi del picchetto

"Il padre, 67 anni e muratore in Italia da 40 - spiega Umberto Gobbi di Diritti per Tutti - l'aveva comprata e ristrutturata nel 2005. Poi la crisi dell'edilizia e il licenziamento. Ma nonostante la perdita del posto di lavoro per alcuni anni, fino al 2016, era riuscito a pagare il mutuo. Fino al pignoramento. Insieme agli attivisti del Magazzino 47 e del Collettivo Gardesano Autonomo abbiamo avvisato, con un presidio, chi si era presentato per visionare l'appartamento: comprare all'asta una casa abitata e pignorata è un atto da sciacalli, non un buon affare".