La moglie denuncia la scomparsa, viene ritrovato morto dopo 12 ore

È stato trovato morto Lizi Xhavit, il 59enne albanese di cui non si avevano più notizie da lunedì sera. L'ultimo contatto risaliva a una telefonata con la moglie, durante la quale aveva riferito che stava tornando a casa.



Dopo 12 ore il suo corpo è stato ritrovato privo di vita, a poca distanza da un campo; le cause della morte sono in corso di accertamento, fa sapere il Cnsas lombardo in un comunicato.



Alle ricerche hanno partecipato i Vigili del Fuoco, i Carabinieri con i cinofili, i gruppi locali di Protezione Civile e il Soccorso Alpino. Il centro per il coordinamento delle operazioni era stato allestito al campo sportivo del paese.