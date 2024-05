Il livello del lago di Garda ha oltrepassato la soglia

Il lago di Garda, che l'anno scorso soffriva di una preoccupante siccità, ora è troppo pieno, con un livello che ha superato la soglia di guardia. Dal 16 maggio, il lago è a +138 centimetri sopra lo zero idrometrico di Peschiera, oltre la quota di guardia fissata a +135 centimetri. Il livello del lago è regolato artificialmente dalle chiuse di Salionze sul Mincio, gestite dall'Aipo (Agenzia interregionale per il fiume Po). Attualmente, nel Mincio in uscita scorrono 150 metri cubi d'acqua al secondo, mentre ne entrano 170,7, secondo i dati di www.laghi.net.

Nel 2022 e durante l'inverno 2022-2023, il Nord Italia ha vissuto una delle peggiori siccità degli ultimi anni, con il livello del lago di Garda ai minimi storici. Il 19 aprile 2023, il livello dell'acqua era a soli +46 centimetri sopra lo zero idrometrico. Le acque del lago sono essenziali per l'irrigazione delle campagne durante la primavera e l'estate. Se non fosse piovuto in primavera 2023, la situazione per gli agricoltori sarebbe diventata critica. L'inverno appena trascorso e la primavera in corso sono stati invece particolarmente piovosi, riempiendo il bacino fino ai livelli attuali.

La prossima settimana inizieranno i lavori presso la diga di Salionze, situata sei chilometri a sud di Peschiera. Questo sbarramento, costruito negli anni sessanta, regola il deflusso delle acque del Garda e mantiene il livello del lago sotto controllo. L'intervento è necessario per gestire l'eccesso d'acqua e prevenire eventuali problemi legati all'innalzamento del livello del lago, garantendo al contempo la sicurezza e la funzionalità delle infrastrutture circostanti.

