Mentre le mamme sono a scuola per parlare di bullismo, i papà nel piazzale si prendono a pugni

Per discutere di una serie di episodi di bullismo - tra i quali il furto delle merendine - i genitori sono stati convocati in classe dalla scuola. Mentre era in corso il colloquio, all'esterno i genitori hanno pensato bene di dare il cattivo esempio, prendendosi a pugni. È successo giovedì mattina alla scuola Primaria "Don Lorenzo Milani" di Prevalle, lo racconta il quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane.

I fatti. L'istituto ha convocato a scuola le famiglie per affrontare un problema legato al bullismo tra i banchi. All'esterno, in attesa delle mogli, c'erano diversi mariti. A un certo punto, durante una discussione che si faceva sempre più accesa, un padre di 45 anni ha sferrato un pugno al volto di un altro genitore di 41 anni. Stramazzato al suolo, l'uomo è stato prima soccorso da alcuni presenti, poi prelevato dai sanitari dell'ambulanza dei Van di Nuvolento, che l'hanno portato in ospedale a Gavardo.

Nel frattempo sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, che hanno raccolto le testimonianze ed aperto l'indagine. Il 45enne, residente a Prevalle, come il suo "rivale", ha ricevuto una denuncia-querela per aggressione e lesioni. Il ferito è stato medicato in ospedale e poi dimesso con una prognosi di 5 giorni.