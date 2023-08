Spari al fratello: i dissapori vanno avanti da anni

Un fratello in carcere con l'accusa di tentato omicidio, l'altro in ospedale, in osservazione costante in attesa che i medici possano sciogliere la prognosi. Un sabato pomeriggio di metà estate ha cambiato per sempre la storia della famiglia Pesce, residente in una cascina in via San Benedetto, nella campagna di Buffalora, zona sud-est della città.

Il giorno dopo la violenta lite scoppiata tra i due fratelli, Giovanni, 69 anni, e Francesco, 68, non sono ancora stati chiariti del tutto i motivi che hanno portato allo scontro. Le uniche certezze sono che Giovanni ha sparato 4 o 5 colpi contro il fratello, con una pistola calibro 9 regolarmente detenuta, e che i dissidi tra i due hanno origini lontane. A quanto si sa, in passato i due avrebbero avuto problemi con la gestione di un'eredità. La situazione sembra essersi sistemata, ma evidentemente non lo era, e nel pomeriggio di ieri la tensione è sfociata in un'ennesima lite - forse a causa di alcuni copertoni, che uno dei due fratelli avrebbe spostato senza il consenso dell'altro - e nella sparatoria.

Davanti al pm Francesco Carlo Milanesi, Giovanni Pesce si è avvalso della facoltà di non rispondere, in attesa di definire la propria linea di difesa. Nel frattempo, in ospedale, Francesco - colpito al torace, senza che il proiettile abbia raggiunto organi vitali - sta lottando per rimanere in vita.