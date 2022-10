Lite tra due uomini, uno viene ricoverato per ferite da "arma bianca"

Un uomo di 33 anni e uno di 23: sono loro i protagonisti di un grave episodio di violenza che si è verificato di prima mattina a Brescia, in via Togni, in zona stazione. Stando alla nota di Areu i soccorritori sono intervenuti poco prima delle sei.

La "discussione" tra i due uomini è sfociata in violenza, e uno dei due, il più vecchio, ha ferito con "arma bianca" l'altro. I soccorritori hanno portato il ferito al Pronto soccorso della Poliambulanza. Sul posto automedica ed ambulanza, oltre alle forze dell'ordine, che avranno il compito di ricostruire quanto successo.