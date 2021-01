Litiga con la fidanzata e si barrica in casa: gli agenti entrano dopo un'ora

Esasperata, intimorita, ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. Quello che è iniziato come intervento per salvare una donna dalla violenza del compagno si è concluso con l'apertura di un fascicolo per droga. È stato un pomeriggio movimentato quello vissuto ieri a Sanpolino, in corso Bazoli, lo racconta il quotidiano Bresciaoggi.

L'allarme è giunto alla centrale del 112 attorno alle 16:20. A lanciarlo è stata una donna straniera di 27 anni, convivente di un uomo col quale era in corso una lite (al momento non si sa quanto violenta). Mentre la donna veniva soccorsa dal personale di un'ambulanza giunta sul posto con una pattuglia della Polizia e una della Locale, gli agenti hanno tentato di parlare con il suo fidanzato barricato in casa.

Gli agenti hanno atteso addirittura un'ora prima di poter entrare nell'abitazione. Una volta all'interno, grazie a un'unità cinofila è stato trovato un quantitativo di droga (marijuana) tale per cui la situazione dell'uomo, a quanto riportato, sarebbe "delicata". Oltre a ciò, saranno condotti approfondimenti sulla lite tra i conviventi, cercando di capire se si possano delineare altre accuse nei confronti dell'uomo.