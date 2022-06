Lite tra giovani nella notte: accoltellato un uomo

Un giovane uomo di 21 anni è stato accoltellato, un altro è stato arrestato. Questo il bilancio di una lite scoppiata nella notte a Manerba del Garda. Al momento i dettagli di quanto accaduto non sono ancora stati chiariti, ciò che è certo è che tutto è partito da una discussione scoppiata per "futili motivi".

Dalle parole si è passati ai fatti: un 21enne è stato accoltellato. Soccorso poco dopo, non è in pericolo di vita. Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Salò, che avrebbero raccolto diverse testimonianze per fare luce sull'accoltellamento.