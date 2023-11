Lite fuori da scuola, ragazzino ferito con un'arma da taglio

Indagini in corso, da parte della Polizia di Stato, su quanto accaduto mercoledì mattina all'ingresso del Cfp Zanardelli di Via Fausto Gamba a Brescia. Poco prima del suono della campanella, intorno alle 8, un gruppetto di coetanei – tutti di età compresa tra i 15 e i 16 anni – è venuto alle mani probabilmente per futili motivi. Nella zuffa è rimasto ferito un ragazzino di 16 anni, di origini straniere: ha riportato una lieve ferita compatibile con un'arma da taglio.

Ragazzino ferito, indagini in corso

Quest'ultima per ora non è stata trovata: potrebbe essersi trattato di un taglierino come di una forbice o di un coccio di vetro, solo per formulare alcune ipotesi. In pochi minuti sul posto sono arrivate ambulanze e automedica, oltre agli agenti della Questura di Brescia. Il ragazzino ferito è stato medicato e trasferito in ospedale, ricoverato in codice verde per i dovuti accertamenti. Sono in corso gli approfondimenti per caso per risalire all'identità del responsabile dell'aggressione.