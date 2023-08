Lite furibonda fuori dal bar: accoltellato un uomo

In pieno centro, all'esterno di un bar, un uomo è stato accoltellato all'addome. È successo nella serata di ieri, venerdì 25 agosto, poco dopo le 21:00 in piazza Palestro a Rovato, a due passi dal municipio e da piazza Cavour. Ferito un uomo di 49 anni, è stato fermato il presunto aggressore.

Al momento non si conoscono le motivazioni che hanno portato alla furibonda lite scoppiata nel bar, la dinamica è ancora in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri della locale stazione. Quel che è certo è che al culmine della lite un uomo di origini kosovare di 49 anni è stato accoltellato all'addome.

Soccorso inizialmente in codice rosso, il ferito è stato successivamente portato all’ospedale di Chiari in codice giallo; al momento non sarebbe in pericolo di vita. Il presunto aggressore, italiano, è già stato individuato dalle forze dell’ordine. Fermato, è stato portato in caserma a Rovato.