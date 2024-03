Sarà riaperta venerdì 15 marzo l’arteria che collega Riva e Limone, interrotta dalla frana dello scorso venerdì: è la decisione presa dopo il confronto tra i tecnici della Provincia, i sindaci di Riva del Garda Cristina Santi e di Limone Antonio Martinelli, il presidente della Comunità Alto Garda e Ledro, Claudio Mimiola e il dirigente generale del Dipartimento infrastrutture e trasporti Luciano Martorano.

Attenzione alle chiusure temporanee

Nelle prossime settimane la strada SS 45 bis vedrà poi due chiusure temporanee per effettuare le demolizioni con esplosivo dei massi presenti nell’impluvio e per le conseguenti verifiche, o in caso di allerte meteo. Con i sindaci è stata condivisa la necessità di effettuare tali chiusure nel corso della settimana e non nel weekend, durante la mattinata e solo dopo il passaggio degli studenti e dei lavoratori. Tali chiusure saranno comunicate per tempo ai cittadini.

A partire dal 15 marzo e per la settimana dal 18 marzo al 22 marzo, verranno eseguiti gli interventi per la frantumazione e la rimozione e/o messa in sicurezza di un primo gruppo di massi instabili lungo il canale di scorrimento della frana. I massi saranno preventivamente forati e quindi fatti brillare con esplosivo. Nella settimana dal 22 marzo al 29 marzo, sarà effettuato analogo intervento di brillamento e messa in sicurezza su un secondo gruppo di massi. Nei giorni successivi saranno posizionate delle nuove barriere paramassi per prevenire mobilizzazioni future. In occasione dei due brillamenti, per ragioni di sicurezza, si procederà per qualche ora alla chiusura della SS 45 bis che sarà riaperta al traffico appena accertate le necessarie condizioni di sicurezza.

