La montagna è franata sulla Statale: chiusa fino a nuovo ordine

Tutto l'alto lago al momento è isolato: nella tarda serata di giovedì un ampio distaccamento di massi e detriti è franato sulla Strada statale 45bis all'altezza del km 103+300 appena fuori dall'abitato di Limone sul Garda. L'allarme è scattato intorno alle 22: sul posto presenti i Vigili del Fuoco del comando provinciale, Polizia Stradale e Carabinieri, i tecnici di Anas (che ha competenza sulla tratta). In prima linea anche il sindaco Antonio Martinelli.

Secondo una prima ricostruzione, dalla montagna si sarebbero staccati almeno 30 metri cubi di materiale roccioso, in caduta da un costone soprastante la carreggiata, occupando l'intera sede stradale. Sono crollati alcuni massi giganteschi: si è trattata, ancora una volta, di una vera tragedia sfiorata.

Strada chiusa fino a nuovo ordine

La strada 45bis è stata ovviamente chiusa in entrambi i sensi di marcia: lo è anche venerdì mattina, per il momento sarà così fino a nuovo ordine. Per tutta la notte sono proseguiti i lavori di bonifica e messa in sicurezza, coordinati dai Vigili del Fuoco. In giornata sono attesi ulteriori sopralluoghi e approfondimenti anche da parte di tecnici e operai Anas, l'Azienda nazionale autonoma delle Strade statali: società del Gruppo FS Italiane che si occupa di infrastrutture stradali.

Un altro disastro in Alto Garda, a pochi giorni dalla terribile frana (in zona Tremosine) che ha costretto a una chiusura forzata la Strada della Forra, che rimarrà chiusa ancora per chissà quanto. Un territorio fragile, troppo fragile. Forse troppo martoriato in questi ultimi decenni.