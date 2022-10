Tragedia nelle acque del lago: il sub disperso è stato trovato morto

Un altro annegato sul lago di Garda. E' stato ritrovato senza vita poco dopo le 23 il corpo del sub di 57 anni, di nazionalità polacca, che si era immerso nel tardo pomeriggio a largo delle coste di Limone. Intorno alle 21 la moglie del sub aveva dato l'allarme, riferendo alla Guardia Costiera che il marito era ormai in acqua da diverse ore. Da quanto si apprende, si era immerso con le bombole e con attrezzature professionali per immersioni di alta profondità.

Le ricerche sono proseguite un paio d'ore, fino al tragico ritrovamento. Immediato l'invio sul posto dell'unità navale GC A58, mentre venivano allertati sia i Vigili del Fuoco che la centrale operativa del 118. Da Como è stato fatto decollare un elicottero che ha poi provveduto al trasporto di due sommozzatori del Nucleo volontari dei Vigili del Fuoco di Treviglio, esperti in soccorso fluviale e lacustre. Impiegati nelle ricerche anche i Vigili del Fuoco di Bardolino.

Ritrovato senza vita sul fondale

A seguito di immersione è stato ritrovato il sub, senza vita, in un fondale di circa 8 metri. Recuperato e trasportata in spiaggia, dai primi accertamenti potrebbe essere morto per via di un malore durante le fasi di risalita dall'immersione di profondità. Presenti sul posto anche i Carabinieri di Limone, che hanno informato la Procura: il magistrato ancora in serata ha dato il nulla osta alla sepoltura. Come ogni anno, è l'ennesima vittima della stagione sul lago di Garda (due le vittime solo nell'Alto Garda). Negli ultimi anni diversi anche i polacchi che hanno perso la vita: il lago è conosciuto e frequentato anche per le immersioni di profondità.