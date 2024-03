Per decenni dietro al bancone della farmacia del paese: a dispensare medicinali e preziosi consigli, ma anche sorrisi. Si è spento Libero Bignetti: aveva 86 anni, la maggior parte dei quali passati a gestire l’omonima attività di famiglia a Pompiano.

In paese lo conoscevano e stimavano tutti: "una persona meravigliosa, intelligente, spiritosa, gentile: un vero signore", si legge tra i tantissimi messaggi di addio apparsi sui social nelle scorse ore. Tutta la comunità del paese della bassa si sta stringendo attorno ai familiari dell’amato dottore: la moglie Maria Ferruccia, anche lei da sempre impegnata in farmacia, la figlia Francesca - dopo aver affiancato il padre per oltre 20 anni, ha preso le redini dell’attività - e la sorella Marianna.

Anche il sindaco Giancarlo Comincini e l’intera amministrazione comunale hanno espresso profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Bignetti: "Una perdita che colpisce tutta la comunità di Pompiano, dove era arrivato - giovane professionista- per gestire l’attività della sua farmacia, diventando presto un importante punto di riferimento, sia per la sua competenza, che per la sua grande gentilezza, pacatezza ed umanità”, si legge sui canali ufficiali del Comune.

Decine di persone sono attese per l’ultimo commosso saluto: il funerale sarà celebrato alle 15 di domani (giovedì 7 marzo) nella chiesa parrocchiale di Faverzano di Offlaga, paese dove Bignetti viveva da sempre. Dopo il rito funebre, il corteo proseguirà per il cimitero della cittadina della Bassa dove il noto farmacista sarà sepolto.