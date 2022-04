Scomparso ragazzino di 15 anni: nessuna notizia da oltre 3 giorni

Sono interminabili ore d’angoscia per la madre di un ragazzino di soli 15 anni: di lui non si hanno più notizie da oltre 3 giorni. Leonardo Prestigiacomo, questo il nome dell’adolescente, si è allontanato dalla comunità di Lonato del Garda cui era stato affidato verso le 8 di martedì mattina. Nessuno sa dove sia, e il suo telefono cellulare risulta spento. Stando a quanto riferito dalla madre, il 15enne non avrebbe portato con se il suo smartphone e non avrebbe nemmeno i documenti.

“Non è la prima volta che scappa dalla comunità -ci racconta la madre - ma nelle altre occasioni, è sempre rientrato dopo qualche ora: si allontanava per raggiungere gli amici a Brescia e poi faceva ritorno nella struttura di Lonato del Garda. Ma ora sono quasi 4 giorni e tre notti che non dà sue notizie: non so cosa gli sia successo, ma inizio a temere che gli sia accaduto qualcosa di grave”.

Oltre ai carabinieri - ai quali la donna si è rivolta per denunciare la scomparsa del figlio - conoscenti e parenti del 15enne si sono mobilitati per cercarlo nei posti che era solito frequentare in città, ma di lui non ci sarebbe alcuna traccia. Per questa ragione, nelle scorse ore, è stato diffuso un accorato appello sui social: chiunque abbia visto Leonardo o abbia informazioni utili può rivolgersi ai carabinieri di Desenzano.

Leonardo è alto circa un metro e settanta centimetri: non sappiamo quali vestiti indossasse al momento della scomparsa, ma di sicuro portava un paio di sneakers Nike bianche e blu.