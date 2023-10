Esplode un tubo, in mezzo alla strada si forma una voragine

È attesa probabilmente già in queste ore la conclusione dell'intervento di ripristino stradale per la “voragine” che dal tardo pomeriggio di sabato si è formata lungo Via Venticinque Aprile a Leno, quasi all'incrocio con la rotatoria della vicina Via Guglielmo Marconi: di fatto l'asfalto è crepato a tal punto da sprofondare, creando un buco di circa due metri di lunghezza, per un metro e mezzo di larghezza.

La rottura del tubo

A seguito delle repentine segnalazioni – siamo pur sempre vicino al centro del paese, in una strada molto trafficata – la zona è stata prontamente transennata dal Comune, in attesa dell'intervento di Acque Bresciane (il gestore del ciclo idrico) e del successivo ripristino, che come detto potrebbe concludersi già nella giornata di lunedì.

A provocare la vistosa (e pericolosa) voragine, per fortuna nessun veicolo ne è stato direttamente coinvolto, sarebbe stata la rottura di un tubo dell'acquedotto, con una consistente perdita d'acqua che per giorni (e forse più) avrebbe eroso l'asfalto, fino al definitivo crollo.