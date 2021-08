Si arrampica su un albero, scivola e cade nel vuoto: paura per un ragazzo

Era uscito per fare un giro in bicicletta, poi, per qualche motivo (forse per raccogliere un frutto), si è arrampicato su un albero. Non poteva avere idea peggiore, purtroppo per lui: il ragazzo è infatti precipitato nel vuoto, riportando una brutta lesione a un piede – tanto da finire in ospedale a bordo di un'ambulanza.



L'incidente è avvenuto martedì 24 agosto a Leno, lungo una strada di campagna nei pressi della Cascina Scovola. Mancavano pochi minuti alle 9.30: il giovane ciclista si è arrampicato sul tronco, perdendo poi l'equilibrio e precipitando di sotto. Un 'volo' da un'altezza non troppo elevata, ma l'impatto col terreno non è stato dei migliori, tutt'altro.

Vedendolo a terra dolorante, senza più la possibilità di camminare da solo, un passante ha chiamato i soccorsi: sul posto è giunta un’ambulanza dei volontari della Croce Rossa di Ghedi. L'équipe medica ha quindi immobilizzato piede e caviglia, portando il ciclista in codice giallo all’ospedale di Manerbio.