Ubriaco fradicio, viaggia in auto con due bottiglie di gin e sfiora tre volte un frontale

2,88 grammi per litro, contro il limite fissato per legge a 0,5. Era di quasi sei volte superiore al consentito il livello di alcol nel sangue di un automobilista fermato giovedì dagli agenti della Polizia locale di Leno, nella Bassa Bresciana. Per l'uomo, alla guida di una Peugeot, secondo quanto riportato dal quotidiano Bresciaoggi è scattato il deferimento all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, il ritiro della patente e il sequestro finalizzato alla confisca del veicolo.

I fatti. Un agente della Locale ha notato la Peugeot che, nel traffico, cambiava improvvisamente direzione, invadeva la corsia opposta e, per ben tre volte, rischiava il frontale. Fermata la vettura, al momento di chiedere le generalità del conducente, l'agente ha sentito un forte odore di alcol. Chiesto l'aiuto ai colleghi, l'agente ha così sottoposto il conducente all'etilometro. Inequivocabile il risultato, con il limite superato di quasi sei volte. Nell'abitacolo dell'auto, il conducente aveva ancora due bottiglie di gin. La bevuta gli costerà carissima.