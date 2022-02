Il barista gli nega l'ultimo drink, loro devastano il locale: volano tavoli e sedie

Erano così ubriachi che il barista (giustamente) si è rifiutato di dar loro da bere. Una circostanza che però li ha fatti andare fuori di testa: hanno cominciato prima con una vasta gamma di insulti, e poi hanno dato libero sfogo alla loro malsana creatività. Come? Danneggiando e ribaltando sedie, tavolini, bicchieri e tutto quello che gli capitava a tiro.

Tutto è successo in un locale di Leno, in pieno centro: i protagonisti della vergognosa vicenda sono due giovani di origini pakistane, entrambi incensurati e regolari sul territorio italiano. Per la cronaca, la scena è stata ripresa da più fronti – da residenti e passanti – ed è diventata rapidamente la discussione del giorno in paese.

Il barista, ovviamente impossibilitato a intervenire di persona, nel frattempo ha allertato il 112. All'arrivo dei carabinieri, i due ubriachi erano ancora così ubriachi da non aver nemmeno la forza di scappare. Dopo le fatiche per devastare il locale, infatti, si sono seduti e hanno atteso silenti il loro destino. Sono stati entrambi denunciati.